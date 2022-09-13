«Почта России»: более 1 млн писем с электронной маркой отправили в 2022 году клиенты в Москве и Московской области

Более 500 представителей бизнеса Москвы и Московской области подключили оплату отправки писем с помощью электронной марки. Об этом CNews сообщил представитель «Почты России».

За первые восемь месяцев 2022 г. QR-марку использовали 1038000 раз. С её помощью можно оплатить любую заказную и простую корреспонденцию, пересылаемую в пределах России.

Электронная марка — один из самых быстрорастущих цифровых сервисов «Почты России». С помощью знака онлайн-оплаты можно отправить письма и бандероли в любой населённый пункт России. Как и бумажная, цифровая марка показывает, что клиент отправление оплатил. Также в ней в электронном виде содержится информация о стоимости доставки, дате, индексе отправителя и получателя.

Электронная марка в виде QR-кода генерируется по запросу пользователя в информационной системе «Почты». Использование электронного знака оплаты избавляет отправителя от необходимости оплачивать нанесение оттиска франкмашиной или покупки марок в отделениях и ускоряет подготовку отправлений.