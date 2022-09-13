«VK звонки» представили бета-версию приложения для переговорных

Платформу для видеоконференций «VK звонки» теперь можно использовать для связи в переговорных комнатах и конференц-залах. Бета-версию приложения можно скачать с официального сайта сервиса и установить на совместимое профессиональное оборудование для видеоконференций.

Пока приложение поддерживает устройства с ОС Windows 7 и выше, но в дальнейшем появится на других популярных платформах. Видеоконференцией можно управлять с помощью интерфейса, поддерживающего технологию мультитач.

«VK звонки» для переговорных бесплатны и поддерживают все основные инструменты деловой коммуникации, в том числе создание и проведение безлимитных встреч, совместный просмотр контента в 4К, управление звонком с контроллера и другие. Пользователи могут находиться в одном зале и подключаться к звонку удалённо по ссылке или QR-коду с любого устройства. Минимальные требования для переговорных включают компьютер или планшет на базе Windows, а также активный аккаунт VK ID. К устройству также можно подключить дополнительное оборудование: телевизор или проектор, колонки, камеры и микрофоны.

Новая версия «VK звонков» подойдёт для любых рабочих пространств, в том числе конференц-залов и переговорных любого размера и планировки, домашних офисов, учебных аудиторий. Команда платформы приглашает системных администраторов и энтузиастов протестировать приложение для конференц-залов на своих устройствах. Чтобы получить дистрибутив для установки и консультацию по настройке приложения на различных устройствах, нужно отправить заявку через форму на сайте VK.

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков», сказал: «Мы продолжаем развивать «VK звонки» с фокусом на сегмент делового общения и хотим упростить бизнес-коммуникацию для миллионов пользователей. Новое приложение позволит нашим пользователям из корпоративного сегмента проводить видеоконференции с помощью профессионального оборудования для переговорных. Рынок сейчас испытывает потребность в удобных решениях с привычной функциональностью и без каких-либо ограничений. Видим спрос на такие инструменты со стороны малого и среднего бизнеса, самозанятых, различных школ и онлайн-курсов прямо сейчас и поэтому выпускаем бета-версию «VK звонков» для переговорных».

Команда «VK звонков» работает над обновлениями приложения и увеличением стабильности и качества видеосвязи. Ранее в сервисе появился раздел планирования, с помощью которого предстоящие встречи можно добавлять в календари участникам и отправлять ссылки на них по почте или в мессенджерах. Платформа обновила дизайн и навигацию в приложении: теперь запуск прямой трансляции конференции и функция записи звонка выделены в отдельные кнопки, а смотреть на собеседников и управлять микрофоном и камерой можно при свёрнутом окне без необходимости возвращаться в полноэкранный режим.