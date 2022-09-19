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Первое большое исследование мобильных операторов Санкт-Петербурга

Компания DMTel публикует результаты первого большого исследования качества мобильной связи в Санкт-Петербурге. Комплексная оценка и сравнение «большой четверки» проводились на основе показателей качества телефонной связи и мобильного интернета. По совокупности итоговых оценок лидирует «Билайн». Об этом CNews сообщили представители DMTel.

Измерения проводились с 25 июля по 18 августа 2022 г., в период летних отпусков, большой загруженности мобильной сети. Маршрут драйв-теста охватывал территорию всего Санкт-Петербурга в пределах КАД, включая исторический центр, стадион «Газпром-арена», «Лахта-центр» и другие социально-значимые объекты и территории — всего около 2820 км.

Оценку качеству мобильной связи каждого из операторов давали по совокупности следующих показателей: доступность, возможность оперативного подключения к сети, стабильность (надежность) связи, качество коммуникации. Мобильный интернет оценивали по двум направлениям: скорости загрузки и скачивания. В частности, для исследования специалисты совершили около 3250 звонков длительностью до двух минут, а также одновременно загрузили и воспроизвели 3500 видео с YouTube в сети каждого оператора.

По совокупности всех показателей «Билайн» занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, лучшие показатели передачи данных через интернет среди всех мобильных операторов — у Tele2. Пользователи этого оператора смогут быстрее остальных отправить или загрузить документ в мессенджере или посмотреть видео на YouTube, и все это с минимальными задержками и наименьшим риском сбоя в работе приложений. Однако в общем рейтинге качества мобильных операторов в Санкт-Петербурге Tele2 занимает третью позицию.

«Мегафон» в итоговом рейтинге DMTel занимает второе место, разделяя с «Билайном» первую позицию по качеству услуг голосовой связи. МТС занимает четвертое место в рейтинге.

Для измерений и тестов использовали современные модели смартфонов: качество услуг голосовой связи тестировали с помощью Samsung Galaxy S9, мобильного доступа в интернет — с помощью смартфонов Sony Xperia 1. Выбор устройств отвечает всем современным технологиям и функциям, включая VoLTE, MIMO 2x2, MIMO 4x4 и др. В процессе исследования тестовые смартфоны находились в режиме свободного выбора технологии 2G, 3G или 4G.

В условиях продолжающихся санкций и проблем с поставками оборудования со стороны производителей, все операторы связи демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи, а также скорости передачи данных. При этом в сети каждого оператора существуют участки, на которых отмечено низкое качество услуг, включая отказы, обрывы и невозможность поговорить по телефону или обмениваться данными с помощью Интернета.

Это первое большое исследование DMTel качества мобильной связи в Санкт-Петербурге. До этого компания оценивала и ранжировала мобильных операторов в Москве. Результаты предыдущего исследования опубликованы в мае 2022 г.

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DMTel работает в сфере телекоммуникаций с 2008 г. Специалисты компании периодически проводят независимые комплексные исследования качества основных сервисов и радиопокрытия операторов мобильных сетей в Москве, а теперь и в Санкт-Петербурге. Компания располагает собственным парком технологического оборудования и транспортных средств, что позволяет проводить оперативное тестирование и анализ полученных данных сетей на различных объектах на территории России и стран СНГ.

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