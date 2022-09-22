Никто не знает скорость своего мобильного интернета? – Yota провела опрос на улицах Москвы

Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах.

Оператор задал прохожим вопросы о том, какая скорость интернета в их тарифе, и знают ли они, какой скорости достаточно для обычного пользователя. Затем участникам опроса предлагали определить, на каком из двух смартфонов оптимальная скорость интернета, а на каком — максимальная. Об этом CNews сообщили представители Yota.

После небольшого исследования выяснилось:

- Более 60% опрошенных не видят разницы между оптимальной скоростью и более высокой.

- Еще <30% выбрали смартфон с меньшей скоростью интернета, считая, что именно на нем интернет более быстрый.

- Большинство людей не подозревают, что для серфинга в соцсетях, просмотра видеороликов или даже скачивания фильмов максимальная скорость интернета не нужна.

«Мы спросили обычных людей на улице – видят ли они разницу в скорости мобильного интернета. Спойлер – не видят. Зато теперь могут подключиться к мобильному оператору на оптимальной скорости. И еще скидку получат. До 30%», – сказал PR-директор Yota Артем Рабчук.

Yota запустила предложение «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа». Оно позволяет клиентам самим выбирать скорость своего мобильного интернета.

При подключении «Готового тарифа» на «Оптимальной скорости» пользователи получают скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа составляет 399 руб. вместо 570 руб.. Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.