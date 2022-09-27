«Мегафон» построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска

«Мегафон» запустил телеком-инфраструктуру в новой ледовой «G-Drive арене». Компания оперативно установила современное оборудование внутри многофункционального спортивного центра, благодаря чему болельщики уже в день первой домашней игры «Авангарда» с «Сибирью» смогут делиться своими впечатлениями с помощью цифровой голосовой связи VoLTE и мобильного интернета 4G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ледовый дворец – ключевой для Омской области спортивный объект, поэтому инженеры «Мегафона» установили здесь специальное сетевое оборудование, которое в четыре раза превышает емкость обычной городской базовой станции. Для обеспечения равномерного уровня радиопокрытия в помещениях арены разместили более 200 indoor-антенн: не только на трибунах, но и в тренировочных, подсобных и технических пространствах. Современная инфраструктура обеспечит качественным сигналом и спортсменов, и работников спорткомплекса, и всех его гостей даже во время проведения массовых мероприятий – хоккейных матчей, концертов, различных шоу-программ. Емкости сети «Мегафона» достаточно, чтобы единовременно обслужить свыше 12 тыс. человек.

«Омская область – спортивный регион, и возвращение домой хоккейной команды “Авангард” – действительно большое и долгожданное событие. Новая арена для “ястребов” строилась с применением самых современных технологий, поэтому очень важно, что и телеком-инфраструктура здесь отвечает последним требованиям времени. Ведь сегодня уже невозможно представить хоккейный матч, результатами которого зрители не делились бы в режиме реального времени: в соцсетях и мессенджерах, в постах и прямых эфирах», – сказал Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Уникальность такой системы заключается в слаженном функционировании множества секторов базовой станции в открытом пространстве зрительных трибун и подтрибунных помещений. Техническое решение, реализованное в «G-Drive арене», позволит в дальнейшем подключить к антенно-фидерной инфраструктуре оборудование других операторов.

«Для нас очень важно, что именно “Мегафон” был выбран «якорным» оператором “G-Drive Арены”. Наша компания обладает уникальными компетенциями по оснащению стратегических объектов телеком-инфраструктурой, наши инженеры работали на крупнейших спортивных событиях: Олимпиаде, Чемпионатах Мира, Универсиадах. Весь этот опыт мы применили для запуска сети в новом ледовом дворце Омска. “Мегафон” в кратчайшие сроки завершил все работы, чтобы гости первого хоккейного матча “Авангарда” в день 200-летия Омской области могли делиться своими впечатлениями на скоростях до 200 Мбит/с», – отметил Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.