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Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей

По данным digital-оператора, с момента запуска и на конец сентября 2022 г. чат-бот Малика провела 1 млн диалогов, взяв на себя нагрузку минимум шести операторов, и сэкономила компании более 18 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители компании «Наносемантика».

Beeline Uzbekistan обслуживает более 8 млн абонентов. В последние годы их количество растет не менее чем на 4% ежеквартально.

С апреля 2018 г. на сайте Beeline Uzbekistan работает чат-бот «Малика», помогая контакт-центру Beeline Uzbekistan отвечать на вопросы клиентов. «Малика» на русском или узбекском языках консультирует по услугам связи, рассказывает об акциях и спецпредложениях. Разработчик чат-бота – российская компания «Наносемантика».

Специалисты «Наносемантики» создали для узбекистанского оператора связи симпатичный и узнаваемый образ. «Малика» – доброжелательная темноволосая девушка в форме Beeline Uzbekistan с планшетом и большой полосатой чашкой.

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Чат-бот «Малика»

Чтобы максимально автоматизировать работу контакт-центра и разгрузить операторов, «Малику» «научили» принимать и обрабатывать обращения абонентов по самым популярным вопросам. Виртуальная помощница может кратко рассказать о тарифах, роуминге, домашнем интернете, пополнении счетов и оплате банковских услуг.

В основу работы «Малики» заложена диалоговая платформа NLab, которая позволяет обрабатывать запросы абонентов в форме текстов на естественном языке – в случае «Малики» на русском или узбекском – и автоматически генерировать ответы в режиме диалога с учетом контекста беседы. Платформа дает возможность мониторить логи разговоров. В Beeline Uzbekistan эту возможность используют для сбора статистики о реакции абонентов на те или иные предложения. Это помогает изучать спрос и создавать востребованные продукты.

«Малика» 4,5 года работает на сайте Beeline Uzbekistan и за это время провела 1 086 172 диалога. Она заменяет шесть одновременно работающих операторов и экономит своему «работодателю» более 4 млн руб. в год. В ближайших планах – интеграция «Малики» в мобильное приложение и в Telegram.

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Наносемантика («Лаборатория наносемантика», Nanosemantics Lab) — российская ИТ-компания, которая специализируется на обработке естественного языка (NLP), компьютерном зрении (CV), речевых технологиях (ASR/TTS) и создании интерактивных диалоговых интерфейсов (чат-ботов, виртуальных ассистентов и др.) на основе искусственного интеллекта (ИИ). В своих проектах компания использует современные нейросетевые платформы, включая собственную платформу PuzzleLib, которая работает на российских процессорах «Эльбрус» и операционной системе Astra Linux. Генеральный директор – Станислав Ашманов.

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