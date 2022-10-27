Tele2 запустил конструктор мультиподписок

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал подписку Mixx более удобной и выгодной. Теперь пользователи могут настроить ее под свои потребности: выбирать и оплачивать только нужные им сервисы. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

На рынке действует правило – подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг. При этом он вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 клиент при сборке подписки Mixx выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно.

Клиенты, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку, могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. Стоимость подписки в зависимости от объема составит от 200 до 350 руб. в месяц. При первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской Mixx теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Среди привычных выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, музыка «Вконтакте» и дополнительные 50 ГБ интернета ежемесячно. Кроме того, Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах «Лента» и Lamoda, онлайн-фитнес, круглосуточную медицинскую помощь, курсы от ведущих образовательных платформ «Лицей», «Яндекс. практикум», «Нетология», Lectr и др.

Полный список сервисов, которые входят в линейку подписок Mixx: дополнительные 50 ГБ интернет-трафика каждый месяц; сервисы оператора: безлимит в соцсетях и мессенджерах, страховка от «сгорания» остатков минут и ГБ, блокировка SMS-спама и рекламы, двойная защита от нежелательного контента; сервисы VK Combo: музыка «Вконтакте» без рекламы, фильмы и телеканалы от Wink, место в «Облаке Mail.ru», скидки от «Литрес», VK Play Cloud, Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. дома», «VK капсула»; скидка на покупку техники Xiaomi; выгодный курс обмена минут на скидку на смартфоны Xiaomi; скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda; повышенный кешбэк в программе лояльности «Больше»; подписка на фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Premier; доступ к каталогу более 200 тыс. электронных книг от «Литрес»; дополнительные 5% к скидке по программе «Выгодно вместе»; антивирус Kaspersky Internet Security на три устройства; скидка 7% на обучение от «Яндекс.практикум»; скидка 7% на онлайн-курсы от «Нетология»; аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам от Lectr; школьная программа и развивающие курсы «Лицей»; онлайн-тренировки для дома от FitStars; скидка 200 руб. на подписку на игры GamersBase Plus; скидка 15% на почасовые тарифы на игры от VK Play Cloud; участие в киберспортивных турнирах от Cyberhero; круглосуточная медицинская помощь онлайн от «Доктис».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).