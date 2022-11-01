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Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 лет

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом в 2022 г. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг – люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров – дольше всего общаются с детьми и между собой, – и по количеству потребляемого интернет-трафика. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Аналитики big data Tele2 выяснили, как представители старшего поколения в возрасте от 56 до 100 лет пользуются услугами связи и мобильным интернетом. В компании проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.

Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет – скорее всего, детям.

Примечательно, что с дочерями родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины – 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам – на них приходится 19% времени от общего количества разговоров. Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками – такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.

Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Их собеседники не поменялись – это все так же дети (31-45 лет) и сверстники. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории – от 62 до 75 лет.

Люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет. На эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления.

При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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