Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник

Впервые в России произведено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи. Это первый случай, когда отечественный спутник использовался в интересах 5G. В перспективе это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «Космическая связь».

Решение для частных сетей 5G (private 5G) с поддержкой открытых стандартов OpenRAN разработано «Сколтехом». Базовая станция была подключена к ядру сети через космический аппарат «Экспресс-80» с использованием мощностей Технического Центра «Шаболовка» и Центра космической связи «Дубна» компании ГП КС.

В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Продемонстрирована способность систем обеспечивать требуемое качество предоставления услуг и сервисов при обмене данными, включая передачу мультимедийной информации, голоса и видео через абонентские устройства.

Представленный сценарий в перспективе обеспечит развертывание частных сетей 5G в удаленных районах, не подключенных к магистральным сетям связи. При наличии спутникового покрытия базовые станции могут подключаться к ядру сети на расстоянии через геостационарные космические аппараты ГП КС.

Как отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин, сотрудничество ставит целью формирование решений, обеспечивающих достижение технологического суверенитета России в области интеграции 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций на базе разработки и внедрения отечественных системных и прикладных аппаратно-программных решений. Объединение усилий и ресурсов сторон для разработки и использования передовых, инновационных технологических решений, программных продуктов в сфере 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций открывает новые возможности для интеграции отечественных сетей связи 5G и систем спутниковой связи.

Виталий Шуб, руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G «Сколтеха», отметил, что проведенные испытания и полученные практические результаты знаменуют собой первый шаг в реализации долгосрочной стратегии «Сколтеха» по развитию систем сотовой связи и их интеграции с космическим сегментом. Конечной целью является создание единой отечественной наземно-воздушно-космической сети класса 5.5G и 6G, в точном соответствии с релизами 3GPP и планами ITU.

Юрий Прохоров, первый заместитель генерального директора ГП КС отметил, что эти результаты получены накануне 55-летнего юбилея ФГУП «Космическая связь» и являются закономерными, учитывая нацеленность ГП КС на поиск и внедрение новых инновационных решений. Совместное создание и внедрение новых разработок, решений, программных продуктов и услуг для сетей 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций на основе перспективного российского оборудования, программно-аппаратного комплекса 5G OpenRAN Сколтеха и наземно-космической инфраструктуры ГП КС позволяет сторонам более эффективно решать задачи с учетом их стратегических интересов, и телекоммуникационной индустрии, в целом.

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Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС) – российский оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие образовано в 1967 г. В хозяйственном ведении ГП КС находится самая большая в России спутниковая группировка. Зоны обслуживания спутников ГП КС, расположенных на орбите в точках от 14° з.д. до 140° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Австралию. ГП КС оказывает полный спектр услуг связи и вещания с использованием собственных наземных технических средств и спутниковой группировки, в составе которой космические аппараты серий «Экспресс», «Экспресс-АМ», «Экспресс-АТ», «Экспресс-АМУ». Космические аппараты предприятия обеспечивают возможности для организации телерадиовещания, широкополосного доступа в интернет, передачи данных, видеоконференцсвязи, создания сетей VSAT, организации ведомственных и корпоративных сетей связи в любом регионе земного шара.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится в «Сколково» (Россия, Москва). «Сколтех» готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Институт тесно связан с промышленной и предпринимательской экосистемой, что позволяет развивать качественные исследования и генерировать приток инноваций в экономику.