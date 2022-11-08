МТС модернизировала сеть в Мурманской области

МТС сообщила о завершении масштабной программы модернизации сети на территории Мурманской области. Обновление телеком-оборудования позволило оператору повысить качество голосовой связи, расширить территорию покрытия сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15%.

Теперь абоненты МТС в Мурманской области даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно загружать «тяжелый» контент, без зависаний пользоваться мобильными приложениями, проводить видеоконференции. Успешность голосовых и интернет-соединений соответствует потребностям пользователей. При совершении голосовых вызовов абоненты МТС могут слышать собеседника так же четко, как если бы он находился от них на расстоянии вытянутой руки.

Масштабная программа модернизации включала в себя замену оборудования во всем регионе, а также перераспределение частот LTE 2100 в ряде населённых пунктов, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15%. Также увеличилась территория покрытия сотовой сети за счет строительства новых базовых станций.

«В телекоммуникационной отрасли даже надежное и работоспособное оборудование требует периодической замены. Теперь сеть МТС построена на самом современном оборудовании, что обеспечивает максимальные возможности по внедрению новых высокотехнологичных решений на сетях 2G, 3G и 4G для обеспечения максимального качества сервиса для абонентов. Уже сейчас на территории Мурманской области мы фиксируем рост объема потребляемого мобильного интернета на 16% по сравнению с прошлым годом», – сказала директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

Унификация оборудования всех поколений позволила ускорить работу мобильных устройств абонентов, так как теперь переход между разными «уровнями» (2G, 3G, 4G) происходит без пауз. Кроме того, мобильное устройство тратит меньше энергии на передачу сигнала, поэтому аккумулятор разряжается медленнее.