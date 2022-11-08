«Триколор» запустил мобильное приложение для управления телесмотрением

Мультиплатформенный оператор «Триколор» запустил новое мобильное приложение, которое помогает ориентироваться в программной сетке каналов и в перспективе научится управлять домашней платформой телесмотрения. «Триколор второй экран» уже доступен для скачивания в Google Play.

Сейчас функциональность приложения реализована в четырех разделах, которые упрощают поиск фильма или передачи в телепрограмме. Клиент получает персональные рекомендации контента с учетом любимых каналов и жанров клиента, подборку интересных статей, интервью и рецептов с возможностью сохранения публикаций

в «Избранное». Кроме того, во «Втором экране» можно установить напоминание на конкретное телесобытие, чтобы не пропустить трансляцию на канале.

В приложение заложены широкие возможности по его развитию: планируется внедрить во «Второй экран» функции дистанционного управления телевизором и приёмником, голосовой поиск и управление сервисами «Триколора», бесшовную передачу изображения от телевизора к смартфону и другие функции для комфортного смотрения.

«Когда мы говорим об экранах, то под “первым” понимаем, конечно же, телевизор. Второй — это личный смартфон нашего клиента, который благодаря приложению сегодня становится агрегатором теленовостей, а в будущем — центром управления домашними устройствами и сервисами «Триколора», — сказал руководитель службы новых продуктов «Триколора» Валерий Петров.

Сейчас сервисами «Триколора» можно управлять через приложения «Триколор кино и ТВ», «Триколор умный дом», «Триколор видеонаблюдение», «Мой триколор» и «Мультиэкран». «Второй экран» станет важной частью аппаратной платформы «Триколора» для телесмотрения.