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Релиз нового отечественного ПО для контакт-центров

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Компания ООО «Телефонные системы» на базе платформы Oktell Studio выпустила новый программный продукт OS Router. Это интеллектуальная АТС с маршрутизацией и элементами искусственного интеллекта. ПО для контакт центров под брендом Oktell (oktell.ru) известно специалистам в отрасли более 15 лет и слывет одним из самых надежных.

Новое ПО условно называется АТС, на самом деле это нечто большее.

Опытные разработчики программных продуктов для контакт центров учли недостатки старой версии ПО Oktell и постарались при создании нового поколения софта изменить представление о ПО для контакт центров, перейдя от классического процесса маршрутизации к поведенческому анализу и гибкому распределению ролей.

Создание гибких сценариев в режиме NO-CODE стало быстрым и комфортным, что позволяет рядовому менеджеру создавать схемы обслуживания клиентов. Для каждого из клиентов теперь создается персонализированное автоматическое голосовое меню, формирующееся из индивидуального портрета клиента, что снижает загрузку операторов на 30-40%.

Одновременно с персонализацией подхода к клиенту, разработана и система оценки компетенции оператора. Исходя из специализации, операторам достаются именно те клиенты, которые им подходят, с гибким распределением по очередям.

У OS Router есть фирменные фишки. Например, ПО обеспечит резервирование состоявшихся или запланированных сеансов связи, и вы не потеряете клиентов из-за сбоев или перегруженности операторов.

Еще одним очевидным достоинством OS Router является равноценность при использовании в онсайт-версии или в клаудной. Обновление лицензий происходит в режиме онлайн.

OS Router базируется на новой платформе Oktell Studio, созданной на Linux. Платформа отличается возможностью масштабирования и большей защищенностью, чем стандартные решения в отрасли. Специалисты компании гордятся тем, что новая платформа ни разу не легла под воздействием внешних атак, и в состоянии поддерживать одновременно более миллиона запросов. Токен: Pb3XmBtzt58GYnstxHaMhwBpVLvxCUsQCtSBToLРекламодатель: ООО «Телефонные Системы»ИНН/ОГРН: 7701700959/1077746182315Сайт: https://oktell.ru/

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