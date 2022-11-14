«Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями

«Максимателеком» выступила поставщиком цифровых решений для нового поезда метро серии «Балтиец», разработанного «Трансмашхолдингом» для метрополитена Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает Wi-Fi-доступ для пассажиров и работу системы видеонаблюдения в подвижном составе.

Все цифровые решения «Максимателеком» в вагонах серии 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» доступны с момента официального выхода на линию первого поезда, который состоялся 12 ноября на станции «Балтийская» Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Это новейшая разработка «Трансмашхолдинга» и один из наиболее современных метропоездов в мире.

Дизайн поезда «Балтиец» создавался специалистами «Трансмашхолдинга» с учетом сценариев поведения пассажиров, их привычек и потребностей, а оборудование «Максимателеком» устанавливается в подвижной состав еще на этапе конвейерной сборки. Это обеспечивает интеграцию решений в единый цифровой контур поезда и быструю возможность запуска сервисов в эксплуатацию.

Для безопасности пассажиров в каждом составе «Балтиец» используются 60 цифровых камер видеонаблюдения со сверхширокоугольными объективами, включая встроенные камеры в зеркалах заднего вида для машиниста (видеозеркала). Отдельно реализована интеграция оборудования с системами управления поездом, маршрутного информирования пассажиров и голосовой связи «пассажир-машинист».

Подключение к сети Wi-Fi MT_FREE в новом составе уже доступно пассажирам Петербургского метрополитена на Кировско-Выборгской линии (М1). На сегодняшний день сеть MT_FREE работает на всех действующих линиях метро Санкт-Петербурга. Пассажиры одного из самых глубоких метрополитенов мира могут оставаться на связи на комфортной скорости интернета, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться привычными сервисами на своем смартфоне.

«Уверен, что поезда «Балтиец» станут флагманами Петербургского метро. Участие в проекте по оснащению этих новейших составов цифровыми сервисами очень значимо для развития нашего стратегического сотрудничества с Санкт-Петербургским метрополитеном и Трансмашхолдингом. Мы рады, что наши цифровые решения вносят вклад в создание передовых российских поездов для метро, повышают уровень комфорта пассажиров в поездках и привлекательность городского транспорта северной столицы», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

Поезда метро серии 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» разработаны Трансмашхолдингом для метрополитена Санкт-Петербурга. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения в «Балтийце» — более 90%.

Согласно контракту, подписанному между Петербургским метрополитеном и «Трансхолдлизингом», в период 2022-2031 гг. для Северной столицы будет построено 950 современных вагонов метро. Поставки осуществляются в рамках заключенного с «ВЭБ.РФ» договора лизинга, с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Объём финансирования составляет 96,9 млрд руб.