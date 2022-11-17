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билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна увеличили скорость загрузки контента в популярном видеохостинге YouTube более чем на 20% в 34 регионах России. В некоторых субъектах этот показатель превысил 30%.

Мобильная, транспортная сети и широкополосный доступ (домашний интернет) имеют свои технологические особенности, влияющие на доставку видеоконтента. Специалисты билайна смогли настроить передачу трафика оптимальным способом. Это позволило существенно уменьшить время старта видео и повысить стабильность его воспроизведения.

В настоящее время мероприятия по настройке сети проведены в 34 регионах России, в числе которых Московская область, Ставрополь, Пятигорск, Орск, Минеральные воды, Грозный, Владикавказ, Пятигорск, Казань, Самара, Йошкар-Ола, Оренбург и др. До конца года то же самое планируется сделать на Дальнем Востоке.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн: «Youtube является самым популярным видеохостингом в России, его ежемесячный data-трафик по-прежнему существенно превышает все аналогичные сервисы и платформы. Мы продолжаем заниматься оптимизацией сети билайн, чтобы клиенты могли получать качественный сервис. Для достижения этих целей мы «тюнингуем» имеющиеся ресурсы для передачи больших объемов трафика этого видеохостинга. Такая работа уже позволила на 20-30% увеличить скорость загрузки контента в Youtube в некоторых регионах страны. Для пользователей это означает, что видеоролики на устройствах, подключенных к нашей сети, будут открываться еще быстрее».

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