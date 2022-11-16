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«Мегафон» проинформирует, когда придет врач

«Мегафон» стал официальным партнером СПб ГУП «АТС Смольного» для единой региональной информационно-справочной службы «122». Оператор связи направит жителям Петербурга данные о том, что заявка для вызова врача на дом принята, а также SMS-сообщения о любых изменениях по ней. Сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис «Мегафон хаб». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон хаб» осуществляет резервирование данных в двух дата-центрах и позволяет вести расширенную статистику по всем коммуникациям. Специалисты компании отмечают, что, несмотря на рост популярности push-уведомлений и расширение функционала соцсетей и мессенджеров, SMS остается наиболее широкоохватным и точным каналом доставки информации.

В октябре 2022 г., по данным СПб ГУП «АТС Смольного», количество обращений жителей Северной столицы на горячую линию «122» с заявкой на вызов врача на дом составило 233 тыс. Это одна из наиболее востребованных целей обращения.

Единая региональная информационно-справочная служба «122», помимо вызова врача на дом и записи на прием в медицинские клиники, позволяет узнать статус заявки на вызов врача, получить консультацию по вопросам ЖКХ, выплатам и льготам, вопросам, касающимся здравоохранения, работы городского общественного транспорта и др.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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