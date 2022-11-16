«Мегафон» запустил базовые станции в малых населенных пунктах Тульской области

«Мегафон» запустил новые базовые станции в двух малых населенных пунктах Ефремовского района Тульской области. Тысяче жителей деревень и хуторов, а также автопутешественникам на участке трассы М-4 вблизи сел теперь доступен стабильный сигнал и 4G-интернет.

«Мегафон» расширил покрытие сети LTE в селах Благодать, Буреломы, Новокрасивое, Овсянниково, Сторожа, деревне Кытино и поселке Мосоловском. Совокупно в них проживает почти 1,2 тыс. человек. При этом населенные пункты имеют культурную значимость: в большинстве из них сохранились храмы XVIII-XIX вв., которые действуют и сейчас.

Помимо этого, запуск новых базовых станций улучшил сигнал на участке трассы М-4 «Дон», которая проходит неподалеку от поселений. Количество людей, проехавших по автодороге на территории Тульской области выросло с января по октябрь 2022 г. на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано с закрытием аэропортов в южных регионах, куда ведет эта магистраль. Интернет-трафик путешественников, проезжающих через регион, с начала года превысил 460 ТБ. Этого трафика хватит на просмотр около полумиллиона эпизодов сериала «Дальнобойщики».

«С начала года мы построили около десятка базовых станций на протяжении федеральной трассы М-4. Это важно не только для автомобилистов, у которых устойчивая связь в пути — вопрос безопасности. Также строительство новых базовых станций повышает качество связи в населенных пунктах, расположенных вдоль шоссе», — сказал директор «Мегафона» в Тульской области Александр Шиленков.

Оператор ведет масштабные работы по улучшению сетевой инфраструктуры на протяжении всей трассы М4 «Дон»: с начала года было запущено и модернизировано около 40 объектов связи.