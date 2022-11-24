«Мегафон» запустил 4G в торговом центре «Форум» в Улан-Удэ

«Мегафон» создал телеком-инфраструктуру для одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Улан-Удэ. Современное оборудование, установленное «Мегафоном» внутри здания, обеспечило покрытие голосовой связью и мобильным интернетом 4G на всей территории ТРЦ. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

При строительстве современных торговых центров часто используются материалы, которые затрудняют прохождение радиосигнала от внешних базовых станций. Чтобы обеспечить в таких зданиях максимально качественную мобильную связь требуется установка специального оборудования внутри помещения. Такую телеком-инфраструктуру запустили инженеры «Мегафона» в торгово-развлекательном центре «Форум». Новые высокоемкие базовые станции четвертого поколения помогут жителям и гостям Улан-Удэ пользоваться любыми современными цифровыми сервисами, например, общаться в мессенджерах, запускать прямые эфиры в соцсетях в высоком разрешении.

Позвонить близким, чтобы посоветоваться о покупке, теперь тоже будет проще и комфортнее: посетителям ТРЦ доступны не только обычные голосовые вызовы, но и самые современные звонки по технологии VoLTE. Они отличаются особо чистым звуком, как будто собеседник находится рядом, а также мгновенным соединением и возможностью говорить, не прерывая интернет-сессии.

Специально разработанное техническое решение, учитывающее все особенности торгово-развлекательного центра, позволило «Мегафону» обеспечить качественное покрытие на всех четырех этажах, в том числе и на парковочном пространстве. Средняя скорость мобильного интернета в «Форуме» составляет порядка 20 Мбит/с, причем емкость сети рассчитана даже на высокие нагрузки, например, в период распродаж и праздничного ажиотажа.

«Здание ТРЦ отличается сложной с точки зрения сотовой связи конструкцией и материалами. Металл, бетон, межэтажные перекрытия, различные перегородки, – все это значительно осложняет проникновение радиосигнала. Чтобы обеспечить наших абонентов скоростным мобильным интернетом 4G и стабильными голосовыми звонками мы реализовали здесь особое indoor-решение. Теперь посетители “Форума” смогут делиться впечатлениями от покупок с друзьями и близкими на всей территории центра, которая составляет почти 50 тыс. кв. м», – сказала Олеся Степанова, директор «Мегафона» в Республике Бурятия.

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