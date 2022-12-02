Робот-оператор оповестит жителей Алтайского края о поступлении в аптеки льготных лекарств

«Аптеки Алтая» автоматизировали обзвон клиентов с помощью внедрения робота-оператора от VS Robotics. Решение, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта, направлено на информирование жителей Алтайского края о поступлении льготных рецептурных лекарств в аптеки.

В случае, когда необходимого пациенту лекарства по льготному рецепту нет в наличии, то до него необходимо донести информацию о поступлении медикамента в аптеку. Ранее провизорам приходилось обзванивать клиентов вручную, что составляло около 500 звонков в день по всей сети «Аптеки Алтая». Благодаря интегрированному решению при поступлении определенного препарата в аптеку робот-оператор самостоятельно находит контакты пациентов, которым он необходим, информирует о его наличии, месторасположении аптеки и графике работы. При этом робот-оператор фиксирует обратную связь, полученную от собеседников: согласие прийти за лекарством, отсутствие возможности подойти в аптеку, факт получения препарата и др.

«С запуском робота-оператора нам удалось решить главную задачу – разгрузить провизоров, которые физически не успевали оповещать всех пациентов о поступлении лекарств. Таким образом, у нас появился колл-центр без задействования человеческих ресурсов и с более широким охватом информирования клиентов. Мы уже завершили тестирование робота-оператора в одной из аптек и в настоящее время масштабируем решение на всю сеть из 92 аптек», – сказала директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

«Для VS Robotics каждый кейс по внедрению робота-оператора уникален, так как большинство задач наших клиентов требуют разных сценариев. Это наш первый проект в фарм-сфере, и на начальном этапе запуска робот показал отличные результаты. Мы продолжаем развивать проект, анализируя статистику взаимодействия робота с абонентами, и надеемся достичь высоких показателей эффективности», – отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.