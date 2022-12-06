«Мегафон» ускорил интернет в особой экономической зоне «Иваново»

Более тысячи работников ОЭЗ «Иваново» получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G. Для этого «Мегафон» модернизировал инфраструктуру связи.

«Мегафон» расширил покрытие сети в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая увеличенную дальность и высокие скорости передачи данных. Инфраструктура связи оператора гарантирует качество покрытия и скорости интернета на территории производственно-промышленной площадки площадью более 50 гектаров. Теперь не только специалисты логистического центра, но и сотрудники других предприятий могут участвовать в онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы. А с помощью технологии VoLTE можно одновременно с разговорами пользоваться еще онлайн-приложениями и оплачивать услуги. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«Особая экономическая зона – является важнейшим проектом в регионе по созданию новых рабочих мест и развитию легкой промышленности. Строительство необходимой инфраструктуры для такой обширной территории позволяет организовать качественную передачу сигнала и его проникновение внутрь производственных помещений. Все это обеспечивает стабильными и современными услугами сотрудников предприятий, которые пользуются цифровыми сервисами, ежедневно общаются и решают важные задачи», — отметила Ирина Манова, директор «Мегафона» в Ивановской области.

Спрос на высокие скорости интернета в ОЭЗ «Иваново» подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. В ноябре 2022 г. пользователи оператора здесь скачали почти в 2 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, за три осенних месяца абоненты «Мегафона» использовали более 4 ТБ данных и проговорили почти 980 тыс. минут. Такого объема информации хватит, чтобы скачать в интернете более 30 тыс. фильмов в HD-качестве или 6 млн музыкальных треков.