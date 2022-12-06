«Росэлектроника» поставила защищенные видеокамеры на буровые установки «Роснефти»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил оборудование видеонаблюдения для оснащения буровых установок «РН-Бурение», дочерней компании НК «Роснефть». Аппаратура предназначена для дистанционного контроля объектов в химически агрессивной среде.

Особенности построения электрических схем камер гарантируют их безопасное применение на территории буровых установок и мониторинга механизмов внутри их модулей. Технические характеристики устройств позволяют эффективно применять их в зонах с агрессивной средой.

Помимо специальных защищенных камер, для оснащения буровых установок «Росэлектроникой» были поставлены камеры общепромышленного исполнения. Они предназначены для установки на открытом воздухе и способные работать при температуре от –50 до +50 градусов. При похолодании в устройстве автоматически включаются элементы обогрева и обогрев защитного стекла.

Оборудование разработано НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику») и будет применяться в составе систем видеонаблюдения, ранее поставленных предприятием на объекты «РН-Бурение» в Восточной и Западной Сибири.

«Наши решения демонстрируют устойчивую работу в экстремальных условиях эксплуатации: комплексы телевизионного наблюдения производства НИИПТ «Растр» установлены на Морской ледовостойкой стационарной платформе «Приразломная» в Баренцевом море и на плавучей буровой установке «Арктическая». Всего предприятие поставило более 160 телевизионных систем для буровых установок по добыче нефти и газа, и заказчики отмечают высокую надежность и долговечность аппаратуры», – сказала Ольга Кротова, исполнительный директор НИИПТ «Растр».