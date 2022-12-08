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«Мегафон» модернизировал сеть в Дмитрове

«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Дмитрове. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54% и в полтора раза превышает возможности других операторов, утверждает оператор.

Проект, который включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых, начался в сентябре этого года и завершился за три месяца.

За последний год потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове выросло на 40%. Чтобы подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам, технические специалисты «Мегафона» установили на базовых станциях новое оборудование, которое позволило увеличить ёмкость сети. Теперь независимо от будущих нагрузок абоненты смогут пользоваться качественным высокоскоростным мобильным интернетом. После завершения модернизации медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные по итогам III квартала приводит Ookla на основе замеров, которые абоненты крупнейших операторов делают в приложении Speedtest.

При планировании развития сети «Мегафон» проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации и на основе больших данных спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчётах, специалисты компании определили места, в которых строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

Работы преимущественно проходили в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал в некоторых локациях из-за плотной застройки может быть слабым. Для усиления сигнала «Мегафон» задействовал диапазон 800 МГц, имеющий высокую проникающую способность.

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