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МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом поселки на юго-востоке Калининградской области

МТС запустила новые базовые станции в трех населенных пунктах на юго-востоке Калининградской области. Доступ к мобильному интернету МТС на скорости до 70 Мбит/с получили жители поселков Кубановка Гусевского района, Чистые пруды Нестеровского района и Новостроево Озерского городского округа.

Благодаря установке нового телеком-оборудования более 2 тыс. жителей населенных пунктов, а также путешественники по Калининградской области, смогут воспользоваться всеми современными цифровыми сервисами на высоких скоростях: доступом к навигатору и картам, госуслугами, просмотром сериалов и кино в высоком качестве.

Теперь жители поселка Кубановка Гусевского района могут звонить в мессенджерах по видеосвязи, искать в интернете идеи для занятий с детьми в кружках при Доме Культуры, выкладывать в соцсети фото и видео из сельского музея и детских туристических походов, изучать с помощью интернета историю родного края. Жители поселка Новостроево – вести прямые трансляции с соревнований школьных волейбольных команд, смотреть через интернет спортивные передачи.

А туристы и проживающие в поселке Чистые пруды смогут делиться в соцсетях фотографиями в высоком качестве местных достопримечательностей – кирхи, здания железнодорожного вокзала, водонапорной башни Толльмингкемена, вести прямые эфиры из Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса, основателя литовской художественной литературы, которого называют «литовским Пушкиным», и оставаться на связи со своими близкими из любой точки России.

«Хорошая связь важна всегда, а в период новогодних праздников – особенно. Теперь жители еще трех населенных пунктов смогут разделить новогоднее настроение и праздничные эмоции со своими друзьями и родственниками. В этом году мы провели большую работу по модернизации сети почти во всех районах Калининградской области и в самом Калининграде. Работы по улучшению качества связи продолжатся и в грядущем году, чтобы как можно больше жителей и гостей нашего региона, абонентов МТС, могли пользоваться всеми современными цифровыми услугами», – сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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