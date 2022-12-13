Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импоротнезависимое решение для контакт-центров

CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, участник фонда «Сколково», и компания Sigurd-IT, отечественный разработчик контактных центров, дочернее предприятие ИТ-холдинга «НТЦ Протей», провели интеграцию своих решений. В результате создано полностью отечественное единое решение, удовлетворяющее на 100% требованиям к импортозамещению, утверждают в CraftTalk.

Sigurd-IT более 20 лет занимается разработкой, внедрением и поддержкой контактных центров. Ее флагманская линейка IP Contact-center Sigurd-Mind используется для различных секторов бизнеса: логистических компаний, банков, интернет-магазинов, а также для специализированных структур, таких как: единая служба приема экстренных обращений 112, пожарная служба 01, полиция – служба 02, скорая медицинская помощь – служба 03, многофункциональные центры, городские больницы и поликлиники.

Роман Потишний, генеральный директор Sigurd-IT, сказал: «Наша компания постоянно расширяет возможности своих продуктов. Для этого мы ведем как собственные разработки, так и включаем в наш контур современные российские продукты от наших партнеров. В этом году в наше флагманское решение была интегрирована база знаний от AI-разработчика компании CraftTalk, резидента «Сколково».

База знаний или система управления знаниями CraftTalk KMS представляет собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании могут использовать ее как верифицированный омниканальный источник знаний по всем необходимым вопросам (внутренние процедуры компании, HR-информация, база знаний для ИТ, бизнес-процессы, информация о проектах, быстрый доступ к информации через чат, рассылки новостей, необходимый рабочий инструмент для корпоративного контакт-центра и текстового помощника на базе искусственного интеллекта).

В рамках создания совместного решения инженеры Sigurd-IT и CraftTalk провели ряд совместных тестов по совместимости технологий и возможности имплементации платформы CraftTalk в уже выполненные клиентские инсталляции.

В результате IP-контакт-центр Sigurd-Mind, отнесенный к классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» и внесенный в единый реестр Минцифры, получил дополнительную функциональность по управлению знаниями для КЦ на базе продукта CraftTalk, также включенного в реестр отечественного ПО.

Константин Прокофьев, директор по продажам компании CraftTalk, сказал: «Объединение продуктов отечественных разработчиков в единые бесшовные решения – это тренд текущего года. Наше совместное решение позволяет российским заказчикам быть уверенным, что продукт выполнен сугубо на российских технологиях и обеспечен полноценной технической поддержкой. Мы благодарим Sigurd-IT за вдумчивый подход к процессу интеграции, который предполагает возможность дальнейшего развития совместной разработки».