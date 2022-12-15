МТС в 7 раз увеличила скорость интернета в московском метро

МТС улучшила качество мобильной связи в тоннелях трех наиболее загруженных линий Московского метрополитена – Таганско- Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской. В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета на перегонах этих веток в часы пик выросла в среднем в 7,5 раза до 60 Мбит/с, а емкость сети – в 3,5 раза.

Компания полностью завершила работы на сети в тоннелях фиолетовой, темно-синей и оранжевой веток столичной подземки. Это одни из самых загруженных направлений, которые ежедневно перевозят около трех миллионов пассажиров. В тоннелях этих линий для повышения емкости сети и надежности связи проложен специальный высокочастотный излучающий кабель взамен низкочастотного. Для расширения пропускной способности каналов были также объединены все задействованные диапазоны LTE 800/1800/2100/2600 МГц.

«Необходимость модернизации сети в метро связана с постоянным ростом интернет-активности пассажиров. За последний год трафик передачи данных в подземке вырос более чем на 45%, в основном за счет интернет-сессий в перегонах во время пути. Пассажиры читают, слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в мессенджерах, учатся и работают, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Сейчас в зависимости от загруженности составов мы в разы расширили емкость сети и повысили скорость интернета в тоннелях линий с самым плотным пассажиропотоком. Одновременно МТС продолжает работу на остальных участках, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться мобильной связью в любой точке подземки».

На всех станциях и переходах метрополитена МТС установила новое оборудование и перенастроила сеть еще в начале этого года, повысив среднюю скорость мобильного интернета на платформах и пересадочных узлах до 100 Мбит/с.