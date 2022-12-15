«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря. Новая линия связи значительно повысит уровень проникновения цифровых сервисов в Чукотском автономном округе, а также надежность и качество предоставления целого комплекса информационных услуг и технологий, включая телемедицину и дистанционное образование. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В мероприятии, посвященном завершению строительства ПВОЛС, приняли участие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Пропускная способность новой линии связи составляет 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Фактическая общая протяженность ПВОЛС Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи («поселок-спутник» Анадыря, расположенный на противоположном берегу Анадырского лимана) составила 2173 км.

Строительство ПВОЛС на Чукотку велось в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика России». На эти цели из федерального бюджета «Ростелекому» было выделено 7359,6 млн руб. Это — один из самых крупных и сложных региональных проектов национальной программы. В числе объективных трудностей — сложные климатические условия, обусловленные географическим расположением региона. Так, например, работы по прокладке и заглублению кабеля (глубина прокладки достигает 6000 метров) можно было вести только в теплое время года, в течение короткого периода навигации.

В настоящее время в Анадыре и Угольных Копях «Ростелеком» готовит к запуску оптические сети по технологии GPON. Это современная технология, при которой кабель заводится непосредственно в квартиру абонента, что гарантирует устойчивую скорость передачи информации и позволяет подключить одновременно сразу несколько устройств.

«Активное развитие арктической зоны невозможно без ее цифровизации. До строительства оптической линии связи Чукотка оставалась единственным субъектом России, где услуги связи оказывались только с использованием спутникового ресурса. Сегодня жители получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами. ПВОЛС также открывает новые возможности, которые дадут мощный импульс программе цифровой трансформации региона», — сказал специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Можно сказать, что технологический суверенитет в области высокоскоростного интернета достигнут. Поскольку раньше из-за удаленности региона услуги связи предоставлялись с использованием спутникового ресурса, скорость передачи данных была ограничена, на качество влияли погодные условия. Теперь в Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет. Конечно, спутниковый канал останется. Но сейчас для всех живущих здесь людей обеспечивается абсолютно равный доступ ко всем государственным услугам и сервисам, оказываемым в интернете. Это как раз выполняет задачу по устранению цифрового неравенства, поставленную Президентом России. Сегодня мы окончательно решили вопрос, и все территории нашей страны подключены к высокоскоростному интернету», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Чукотка — единственный российский регион, который до недавнего времени выходил в интернет через спутник. Поскольку спутниковая связь достаточно дорогая, тарифы операторов в регионе раньше были в три раза выше средних по ДВФО. Этот вопрос удалось урегулировать за счет государственных субсидий, которые позволяют снижать цену услуг связи. А добиться высокой скорости интернета и хорошего сигнала можно только переключившись на волоконно-оптическую линию. Сейчас строительство подводной линии завершено, и операторы могут к ней подключиться. Абоненты заметят это по стабильному соединению и недорогим тарифам, которые больше не потребуют государственной поддержки», — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

«С приходом глубоководного оптического кабеля в Анадырь и Угольные Копи станет возможной полномасштабная цифровизация Чукотского автономного округа, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для предоставления качественных телекоммуникационных услуг. Нужно отметить, что уже на первом этапе широкополосный интернет будет доступен 30% жителей Чукотки. Высвободившийся спутниковый ресурс будет распределен между населенными пунктами округа», — отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

«Сегодняшняя ситуация в мире показала насколько важна надежная высокоскоростная связь и незаменимы цифровые услуги. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь повысит доступность современных информационных услуг для населения, бизнеса и государства, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Завершение строительства подводной линии связи в самом восточном районе страны позволяет решить вопрос дефицита современных услуг связи и, помимо этого, придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития Чукотки».

«Ростелеком» готов участвовать в реализации стратегии цифрового развития Чукотского автономного округа путем создания и модернизации информационных комплексных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, безопасности. Среди них: аппаратно-программные комплексы различного назначения, в том числе системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, система 112, системы экстренного оповещения (РАСЦО/КСЭОН), городская система видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики.

«Ростелеком» ранее запустил подводные волоконно-оптические линии связи на Сахалин, Камчатку, Магадан, Курильские острова и построил резервную ПВОЛС в Калининград.

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ПАО «Ростелеком» — российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.