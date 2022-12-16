Топ-менеджеры и эксперты билайна пообщались со стартапами в формате питчей
По словам пресс-службы оператора, билайн стремится работать со стартапами, чтобы перенимать их предпринимательскую культуру, создавать и поддерживать на их базе новые бизнесы, которые решают конкретные существующие клиентские боли и задачи, а также удовлетворяют новые потребности клиентов в смежных существующим бизнесам билайна.
На встрече топ-менеджеры и эксперты билайна выступили в роли потенциального инвестора и клиента и пообщались с 8 стартапами:
- Kale – цифровой помощник в смартфоне, который помогает сотрудникам не выгорать и сохранять их ментальное здоровье.
- Ubirator – цифровые решения для рынка коммерческого вторсырья.
- Verspeak – платформа видео-конференц-связи и онлайн синхронного перевода.
- Мой ананас – приложение для заказа FMCG товаров по низким ценам с доставкой.
- VR Concept – платформа просмотра 3D моделей в VR в промышленности и образовании.
- Cyberbrain – сервис контроля, анализа и оптимизации digital-рекламы в одной платформе.
- Beams – платформа для организации онлайн и гибридных мероприятий.
- UnaDesk – сервис по оптимизации виртуального рабочего пространства сотрудников в формате единого окна.
Как это было — можно посмотреть на сайте beeline ventures, а также на канале билайна в Youtube.
Встреча прошла в формате питчинга: основатели стартапа в формате 10-минутного диалога презентовали свой бизнес, отвечали на интересующие вопросы представителей билайна и получили обратную связь.
Татьяна Выборнова, руководитель по партнерствам и коммуникациям билайна: «Мы пригласили руководителей различных бизнес-направлений билайна и основателей стартапов пообщаться, чтобы обменяться опытом. Для билайна это возможность стать ближе к предпринимателям, вдохновиться духом предпринимательства и расширить свой бизнес-кругозор, а для стартапов – заявить о себе, получить честную обратную связь о продукте, заинтересовать билайн стать их клиентом и инвестором. Виртуально послушать живое общение с реальными предпринимателями мог также любой сотрудник компании»
Билайн продолжит общение с несколькими стартапами в части ускорения их развития через продажи корпоративным клиентам, усиления решений стартапов продуктами и решениями билайн.бизнес, а также будет следить за успехами всех стартапов в будущем для инвестиционного сотрудничества.
Билайн продолжает искать новые технологические стартапы. Рассказать о себе можно на сайте, оставив заявку для инвестиционного сотрудничества, а также участия в будущих мероприятиях билайна.
Реклама. beeline.ru
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