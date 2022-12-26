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МТС обновила сеть в Зеленоградске и окрестностях

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети в Зеленоградском районе Калининградской области. Высокоскоростным мобильным интернетом МТС теперь обеспечены жители еще нескольких микрорайонов Зеленоградска, а также пяти поселков одноименного района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За счет обновления оборудования почти в три раза быстрее стал мобильный интернет на выезде из Зеленоградска, в районе Авангардного переулка и улицы Тургенева. Ранее МТС уже модернизировала сеть в центре города. Теперь жители Зеленоградска и туристы, которые планируют посетить город на зимних праздниках, смогут поздравлять друзей и близких по видеосвязи, заказывать такси через приложения, загружать фотографии в соцсети, смотреть видео и новогодние фильмы в высоком разрешении.

Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации оборудования интернет МТС на скорости до 70 Мбит/с стал доступен жителям поселков Красноторовка, Романово и Переславское. А в поселках Павлинино и Вишневое в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в 2,5 раза. Жители этих населенных пунктов теперь могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами на высоких скоростях – звонить в мессенджерах по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком качестве, искать новые идеи для занятий в творческих кружках, выкладывать в сеть видеозаписи с выступлений местных коллективов и спортивных соревнований, вести прямые трансляции праздничных концертов.

«Мы сейчас обновляем сеть почти во всех районах Калининградской области, в том числе в самых сложных и нагруженных с точки зрения трафика населенных пунктах. Современные технологии помогают жителям Зеленоградского района прежде всего в повседневной жизни – например, школьники осваивают цифровые сервисы, учатся программированию, педагоги ищут информацию и новые идеи для интересных занятий. А гости Зеленоградска и окрестностей, которые на праздниках приедут полюбоваться природными и культурными достопримечательностями, смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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