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MCN Telecom заработал в Иванове

Мобильный виртуальный оператор связи для бизнеса и частных клиентов MCN Telecom сообщил о введении в коммерческую эксплуатацию услуг мобильной связи в Иванове, тем самым завершив выполнение плана на 2022 г. по расширению сети.

Всего 46 регионов России на сегодняшний момент охвачены сетью MVNO MCN Telecom. Оператор предлагает выгодные тарифы на услуги связи внутри страны, а также для звонков за границу и в международном роуминге.

MCN Telecom предлагает мобильные номера 46 регионов в кодах нумерации: DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995. Собственная номерная ёмкость оператора насчитывает около 400 тыс. номеров разных типов. Клиенты могут подключать услуги телефонии в режиме реального времени с помощью телеком-платформы (CPaaS), которая включает в себя необходимые для осуществления бизнес-коммуникаций сервисы: «Виртуальную АТС», «Голосовые роботы», «Чат-боты», API, «Коллтрекинг», Confirmation Call, «SMS-информирование» и др.

Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Кострома, Курск, Липецк, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Самара, Смоленск, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Улан-Удэ, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

В планах на будущий 2023 г. – присоединение Хабаровска к сети домашнего региона.

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