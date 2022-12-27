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МТС обеспечила связью пять малых сел в Новосибирской области

МТС запустила базовые станции и первой из операторов обеспечила мобильной связью населенные пункты Новосибирской области Семеновка, Украинка, Кушаги, Советский и Михайловский, каждый из которых насчитывает менее 1 тыс. жителей.

Благодаря установленному МТС телеком-оборудованию у более чем 1,7 тыс. жителей сел Усть-Таркского, Купинского, Черепановского и Чулымского районов впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Сельчане наравне с горожанами могут смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, пользоваться социальными сетями и современными цифровыми сервисами, включая государственные порталы.

Ранее в ноябре мобильная связь и интернет МТС впервые стали доступны жителям села Кайлы Мошковского района и Шагалка Доволенского района.

«В зоне нашего особого внимания – сельские районы Новосибирской области, и там все меньше «белых пятен». Поскольку для жителей сел и деревень мобильная связь часто является единственным вариантом выхода в «мир» и глобальную сеть, нам было важно обеспечить жителей еще пяти населенных пунктов связью и доступом в интернет. Особенно приятно, что мы смогли сделать это перед новогодними праздниками, когда всем так важно общаться, поздравлять близких, смотреть развлекательный контент в сети», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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