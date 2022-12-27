«Транстелеком» и ЭР-телеком» укрепили межоператорское взаимодействие

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» подписал новое долгосрочное партнерское соглашение с телекоммуникационной компанией АО «ЭР-телеком холдинг».

Компании намерены продолжать активное сотрудничество. В соглашении обозначены планы взаимодействия на период до 2026 г. – за этот срок емкость каналов связи, которые предоставляет «Транстелеком», вырастет более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

«Наши компании имеют длительную историю сотрудничества. Укрепление межоператорского взаимодействия способствует усилению связности, пропускной способности сетей, что, несомненно, выгодно как самим операторам, так и всем российским абонентам», - сказал директор по телеком-бизнесу «Транстелекома» Сергей Яковлев.

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Компания «Транстелеком» (ТТК) работает на рынке более 25 лет. Является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. «Транстелеком» управляет одной из крупнейших в России магистральных волоконно-оптических линий связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.