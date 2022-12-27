Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения»

«Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность первого участка магистральной линии связи составила около 560 км.

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гб/с, с общей пропускной способностью до 16 Тб/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.

Планируется, что ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, таким, как Владивосток, и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

«Строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи “Транзит Европа — Азия нового поколения” (TEA NEXT) успешно завершено несмотря ни на что. Кроме того, сейчас идет активная фаза строительства участка Москва —– Торжок —– Санкт-Петербург и в 2023 г. планируется начать строительство участка Торжок — Екатеринбург — граница РФ/Монголия. До ввода в строй основной магистрали мы будем использовать первый построенный участок сети в качестве самостоятельного элемента инфраструктуры в Европейской части РФ. Инфраструктура и ресурсы новой ВОЛС TEA NEXT могут быть востребованы не только нашей компанией, но и многими другими российскими операторами и компаниями. Рассчитываем, что те партнеры, которые ранее выразили намерение использовать данную инфраструктуру, продолжат сотрудничество», — сказала вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 г., создав операционную компанию «Атлас» и начав в 2021 г. стройку первого этапа проекта на участке Москва — Торжок — Санкт-Петербург и Торжок — граница Россия/Латвия.

На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри России и на транзитном маршруте между Европой и Азией. Потенциальные клиенты линии ТЕА NEXT смогут взять в аренду темные волокна и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта TEA NEXT состоит в том, на базе «Атлас» и новой ВОЛС в 2025–2050 гг. будет создан крупнейший в России оператор магистральной сетевой инфраструктуры, способный предоставлять ресурсы волоконно-оптической инфраструктуры, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба на территории России. При этом они широко используются в бизнес-моделях развитых телеком-рынков и морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными у заказчиков, заинтересованных в организации новых поколений сетей связи. Сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту сформировать новый рынок предоставления волоконно-оптической инфраструктуры в России как услуги для российских и международных заказчиков, составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Проект также обеспечит потребности в инфраструктуре ВОЛС для развития экономики России (в том числе для государственных программ) вплоть до 2050 г. и создаст стимул для развития рынка радиоэлектронной продукции.