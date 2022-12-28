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«Мегафон» обеспечил связью новый ледовый дворец в Москве

«Мегафон» обеспечил связью строящийся в Лужниках ледовый дворец «Кристалл». Современная сеть готова обеспечить спортсменов и болельщиков мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/сек.

Чтобы предоставить посетителям и работникам арены качественную связь, специалисты «Мегафона» построили антенно-распределительную сеть, установив на каждом этаже здания около 50 indoor-антенн. Это позволило создать равномерный уровень радиопокрытия, который гарантирует качественную связь на территории 24,5 тыс. м2: на катках, трибунах, в фитнес зоне и других помещениях.

Во время проведения спортивных мероприятий нагрузка на сеть может возрастать вдвое. Чтобы обеспечить качественную связь с учетом пикового трафика, «Мегафон» увеличил ёмкость базовой станции, установив специальное сетевое оборудование, возможности которого при максимальной вместимости спортивной арены позволяют гарантировать бесперебойную работу мобильных сервисов на максимальной скорости — спортсмены и болельщики смогут одновременно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях.

В этом году «Кристалл» стал вторым спортивным объектом на территории олимпийского комплекса «Лужники», который «Мегафон» обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом. Осенью завершились работы по строительству сотовой инфраструктуры в открывшемся «Международном центре самбо».

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