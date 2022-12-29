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«Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи

«Ростелеком» на Чукотке предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи «Мегафону», «Вымпекому» («Билайн») и МТС. Переход сотовых операторов со спутниковых ресурсов на магистральный канал по подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных в Анадыре и Угольных Копях.

«В Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной оптический канал связи. У “Ростелекома”, как магистрального оператора, одна из первоочередных задач была предоставлять доступ к этому каналу всей телекоммуникационной отрасли. Важно, чтобы для жителей услуги связи стали качественными и доступными, чтобы у них был абсолютно равный доступ ко всем государственным услугам и сервисам, предоставляемым в интернете. Это, несомненно, даст импульс развитию цифровой экономики в регионе», — сказал Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».

Оптическая линия связи на Чукотку была построена в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Это один из самых крупных и сложных региональных проектов национальной программы. Фактическая общая протяженность ПВОЛС Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи («поселок-спутник» Анадыря, расположенный на противоположном берегу Анадырского лимана) составила 2173 км. Пропускная способность новой линии связи составляет 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

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