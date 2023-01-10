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«Мегафон»: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30%

«Мегафон» модернизировал сеть в третьем по численности населения районе Карелии – Сортавальском. Теперь более 20 тысяч жителей в районном центре Сортавала и ближайших поселках Хелюля, Заозерный, Вуорио и Хаапалампи могут пользоваться современными цифровыми сервисами даже при повышенной нагрузке на сеть на средней скорости 35 Мбит/с.

Технические специалисты компании обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE 2100, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G и на 30% повысить скорость передачи данных. После улучшений на сети жители могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета. Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные «Мегафона» — уже порядка 50% разговоров в Карелии совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы на мобильной карте нашего региона становилось все меньше «белых пятен», а высокое качество услуг могли оценить как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов. В 2022 г. мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие более чем в 50 населенных пунктах республики», — сказал Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелия.

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