МТС разогнала скорость мобильного интернета на первом в Сибири горнолыжном комплексе

MTC расширила покрытие в сети 4G в районе горнолыжного комплекса Югус в городе Междуреченск. В результате скорость передачи данных здесь увеличилась в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Междуреченцы и гости города, приехавшие покататься на Югусе, могут пользоваться привычными цифровыми сервисами на всех трассах и у подножья горы. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть можно в считанные секунды загружать в соцсети тяжелый контент, пользоваться онлайн-банком для оплаты услуг или вызывать такси через приложение. Кроме того, быстрый мобильный интернет МТС доступен воспитанникам и преподавателям Центра зимних видов спорта и двух СДЮШОР – по горным лыжам и прыжкам с трамплина.

«Югус – очень популярное у местных жителей место для активного отдыха. Зимой сюда приезжают покататься на горных лыжах и сноуборде, летом – погулять по живописной таёжной тропе. Несмотря на то, что горнолыжный комплекс находится в городской черте, сигнал от ближайших к горе базовых станций мог быть недостаточным. Чтобы отдыхающие и спортсмены всегда были в сети 4G, мы развернули её непосредственно на Югусе», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.