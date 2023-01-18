МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе

МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе. К системе видеонаблюдения весной 2023 г. будет подключено большинство высотных многоквартирных домов городского округа, что позволит повысить безопасность и комфорт жителей.

Программа охватывает почти тысячу домов высотностью от пяти этажей в различных микрорайонах Балашихи, на подъездах которых к марту МТС установит 3,1 тыс. видеокамер. Камеры будут круглосуточного осуществлять мониторинг безопасности, записывая и передавая изображение в Центр хранения и обработки данных Московской области. Видеозаписи будут храниться в архиве в течение 30 суток и в случае чрезвычайного происшествия позволят оперативно идентифицировать правонарушителей правоохранительными органами.

«Безопасность жителей региона является одним из важнейших направлений деятельности администрации города. По разным данным, благодаря системам видеонаблюдения удается снизить уровень преступности на 30%. Мы продолжаем оснащение нашего городского округа камерами видеонаблюдения для дальнейшего сокращения количества противоправных случаев», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно на дорогах, в городских парках, дворах, торговых центрах, местах массового скопления людей. У нас больший опыт в проектах по созданию систем видеонаблюдения в Москве, столичной области и других регионах России, и мы рады участвовать в обеспечении безопасности теперь и в самом крупном подмосковном городе», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Для группы МТС — это пятый проект по установке системы подъездного видеонаблюдения в Московском регионе. Первая появилась в Москве 10 лет назад, позже камеры были установлены в подмосковных городах Электросталь, Реутов и Жуковский. Основой для создания общегородских систем видеонаблюдения служит собственная высокоскоростная волоконно-оптическая сеть по технологии GPON. Ее протяженность приближается к 48 тыс. километров, она доступна в 36 городах столичного региона.