Шоу «Вызов» откроет тематическую зону на СтудФесте в Санкт-Петербурге

25 января пространство Севкабель Порт в Санкт-Петербурге превратится в единую территорию творчества и науки. Более 10 тематических зон охватят различные сферы интересов молодёжи от спорта до искусства. Среди них – интерактивная зона шоу «Вызов», где каждый гость сможет записать видеовизитку для участия во втором сезоне проекта.

Шоу «Вызов» на телеканале «ТНТ» – это спортивно-интеллектуальный проект, который впервые был запущен в 2022 году. В шоу принимают участие две команды, одна из которых – звезды шоу-бизнеса, блогеры, актеры и спортсмены. Вторая команда состоит из интеллектуалов – талантливых представителей науки и искусства. На шоу «Вызов» все участники оказываются в одинаковом положении и на равных борются за призовой фонд 10 миллионов рублей.

В 2023 году стартует второй сезон шоу «Вызов», который стал крайне популярным среди зрителей телеканала «ТНТ», звезд медиасреды и талантов из мира науки. На СтудФесте в Севкабель Порт для всех гостей будет открыта интерактивная зона шоу «Вызов», где каждый, кто хочет проявить себя перед всей страной, получит уникальную возможность записать и отправить видеовизитку для прохождения кастинга в команду интеллектуалов.

«”Вызов” – очень объединяющее шоу. После съемок участники продолжают встречаться, общаться, создавать совместные проекты. На «Вызове» не бывает неинтересных людей! Интеллектуалы – очень активные, небезразличные и невероятно талантливые ребята, а звезды, помимо прекрасных человеческих качеств, обладают внушительным багажом креатива и знаний, необходимых для участия в проекте», – поделилась Наталья Попова.

СтудФест в Севкабель Порт пройдет при поддержке партнеров – негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер мероприятия - телеканал «Матч ТВ». В рамках фестиваля откроются тематический интерактивный «Лекторий» от «Иннопрактики», зоны YAPPY и RUTUBE, а также зона промоушена «Наше дело». ■ Токен: Pb3XmBtzt7YQohbq31u2H3SwiD3Vhwqw5Us1YuWРекламодатель: ООО «ИНСАЙТ ЛЮДИ»ИНН/ОГРН: 7707450328/1217700122793Сайт: https://insightpeople.ru/