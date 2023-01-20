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«Мегафон» на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга

«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

«Мегафон» проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – основываясь на этих расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.

«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», – сказал технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было отдано две три диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IoT-датчиков.

«Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 г.

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