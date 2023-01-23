CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает уже каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в январе 2023 г.

«Мегафон» первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Москве и области, а затем на федеральном уровне. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет.

Жители Москвы и области совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты в других регионах. Здесь на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети «Мегафона». За последние четыре года этот показатель увеличился в два раза. Этому способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих технологию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE составляет уже 89%. Наиболее популярные модели у абонентов «Мегафона» – Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 7 и Xiaomi Redmi 9A.

В сети «Мегафона» технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще