«Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году

Несмотря на существенные изменения в мировой экономике, компания «Таттелеком» продолжила развитие сети мобильной связи «Летай» в 2022 г. в плановом режиме. За прошедший год было построено и модернизировано более 250 базовых станций (БС) по Республике Татарстан. Благодаря внедрению новых технологий и обновлению оборудования средняя скорость передачи данных за год повысилась на 10% при росте абонентского трафика на 16%. При этом в 50 населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые, в 14 из них ранее сотовая связь полностью отсутствовала.

Обновления затронули сети «Летай» в Тукаевском (преимущественно в Набережных Челнах), Нижнекамском, Чистопольском и Альметьевском муниципальных районах. Максимальный объем работ проведен в Казани. Особое внимание было уделено качественным показателям функционирования сети. Мониторингу подверглись более 50% БС, что значительно повысило успешность соединений в сетях GSM и LTE: были минимизированы обрывы уже установленных соединений и «недозвоны».

В числе ключевых проектов 2022 г. значились строительство сетей GPON в частном секторе городов и малых населенных пунктов, а также обновление парка домофонных панелей в многоквартирных домах республики. Так, результатом продуктивной работы коллектива в прошлом году стало выполнение сверхплана – «Таттелеком» охватил сетями GPON более 127 тыс. домохозяйств. Отметим, что в отдельные месяцы в 2022 г. объем выполненных работ составил больше, чем в целом за 2020. На 2023 г. запланировано строительство оптики еще для 80 тыс. домохозяйств.

Развитие проекта IP-домофонии позволило к концу прошлого года оснастить современными устройствами более 1 тыс. домов. Общая емкость парка составила свыше 6 тыс. панелей. В числе основных территорий проекта: Набережные Челны, Бугульма, Казань, Елабуга и Альметьевск. Отметим, что жилой фонд Иннополиса практически полностью оснащен умной домофонией от «Таттелекома». Благодаря высокой доступности продукта и гибким подходам проект развивается как в сотрудничестве с крупными управляющими компаниями, так и с небольшими товариществами собственников жилья и с домофонными компаниями. Мобильное приложение «Мой дом – Таттелеком» установили более 211 тыс. абонентов, многие из которых активно пользуются возможностью просмотра архива записей видео с домофонных панелей, помимо функции совершения звонков и открывания двери. Рост числа пользователей мобильного приложения позволил собрать обратную связь и выстроить работу над его обновлением.

В этом году, помимо штатной модернизации сети и ведения уже знаковых для татарстанцев цифровых проектов, одним из перспективных направлений для компании является развитие системы видеонаблюдения. Это обусловлено поставленными руководством республики задачами по развитию проекта «Безопасный город», а также организацией подключения не менее 1 тыс. камер ежегодно по программе «Безопасный двор» во взаимодействии с управляющими компаниями или ТСЖ. Кроме того, «Таттелеком» готовится перезапустить собственный проект по видеонаблюдению и для жителей пригородных поселков Татарстана. На сегодня количество камер в республике, установленных компанией, составляет около 32 тыс. единиц по всем проектам с видеонаблюдением, включая IP-домофонию. В 2023 г. планируется увеличение этой емкости на 13 тыс. камер.