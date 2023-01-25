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«Мегафон» в 1,5 раза улучшил основные параметры сети в Петербурге

«Мегафон» завершил новый этап модернизации телеком-инфраструктуры в Санкт-Петербурге – оператор в 1,5 раза расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую под передачу данных. Такое решение позволило улучшить основные параметры сети: емкость и пропускную способность, а также до 20% увеличить абонентские скорости.

В процессе реализации проекта под улучшения попали более чем 1,2 тыс. объектов связи «Мегафона» в Северной столице. Такое количество модернизированных базовых станций обеспечило еще более плотное 4G-покрытие в регионе. Связь LTE стала доступна в тех местах, где ранее сигнал был слабым или отсутствовал вовсе, например, в подвальных помещениях или в домах с толстыми наружными стенами, которых так много в Петербурге.

«Девятисотый диапазон отличается «дальнобойным» сигналом, он хорошо проникает внутрь труднодоступных помещений, с точки зрения сети. Расширение полосы в этом диапазоне выводит качество связи на более высокий уровень. Теперь более 5 млн человек в Санкт-Петербурге могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами компании. Аналитики отметили, что 4G-трафик в нашей сети вырос на 15% на первой неделе после завершения работ в этом частотном диапазоне», – сказал Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В целом благодаря активному развитию сети в Петербурге на протяжении всего 2022 г. потребление интернет-трафика в январе 2023 стало на 22% выше, чем за тот же период годом ранее. В 2022 г. «Мегафон» провел апгрейд более 50% своей инфраструктуры в городе на Неве –улучшения коснулись более 1,5 тыс. телеком-объектов.

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