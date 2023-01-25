В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi

«Звукбизнес», стриминговый музыкальный сервис для бизнеса, добавил возможность воспроизведения треков в качестве звука Hi-Fi. Теперь все пользователи сервиса – рестораны, салоны, отделения банков и другие общественные пространства – смогут сделать музыкальное оформление своего бизнеса более ярким и индивидуальным за счет высокого качества воспроизведения треков и глубины звучания.

Начиная с сегодняшнего дня всем клиентам сервиса «Звукбизнес» будет доступно более 10 тыс. треков в звучании Hi-Fi. В приложении появятся специальные волны с постером Hi-Fi, при нажатии на которые клиент перейдет в соответствующий режим воспроизведения.

При этом новая функция будет доступна в рамках обычной подписки на услуги сервиса без дополнительной платы. Стоимость подписки начинается от 1490 руб. и зависит от количества точек и типа бизнеса. Воспроизведение в режиме Hi-Fi будет поддерживаться как при подключении к Сети, так и без него. При этом никакого дополнительного оборудования клиентам ставить не нужно.

«С новыми потоками в Hi-Fi-качестве от «Звукбизнес» у нас получилось придать музыкальному оформлению наших пекарен премиальное звучание. Теперь некоторые клиенты даже отмечают, что возвращаются к нам, в том числе из-за качественной музыки. Сотрудники не устают от такого звучания, а атмосфера стала ещё привлекательнее. Это действительно хороший инструмент для того, чтобы выделиться среди конкурентов и удивить своих клиентов», – отметила Полина Крылова, ИТ-специалист сети пекарен «Люди любят».

«Звук» стал первым сервисом в России, который добавил треки в звучании Hi-Fi для B2C-аудитории. Теперь композиции в более высоком звучании доступны и для B2B-сегмента – клиентов «Звукбизнес». Сегодня воспроизведение MP3 в стриминговых сервисах, как правило, делится на два качества: стандартное (SQ или Standard quality) и высокое (HQ или High quality). Если отразить это в цифрах, то битрейт «стандартного» качества (SQ MP3) составляет от 128 Кбит/с до 192 Кбит/с, а «высокого» (HQ MP3) – 320 Кбит/с, и оно, как правило, недоступно без подписки на сервис. Значимо отличающееся от этого качество музыки, доступное на сегодня в РФ только в «Звуке» – это Hi-Fi с диапазоном битрейта в разы выше – до 1440 Кбит/с. Такое качество часто называют lossless, дословный перевод «без потерь», что означает отсутствие «цифрового сжатия». К такой музыке не применяются алгоритмы дополнительной обработки для сокращения объемов файла, и она проигрывается в том же качестве и со всеми деталями звучания, что и на оригинальной записи, созданной на студии и выпущенной на компакт-диске», – отметил Артур Смирнов, технический директор компании «Звукбизнес».

Помимо этого, пользователям «Звука» будут также доступны треки в Hi-Fi-звучании из плейлистов сервиса «Звук бизнес».

В 2022 г. стало известно, что пользователи получают больше удовольствия и меньше устают от прослушивания музыки в Hi-Fi-качестве на базе кодека FLAC, чем от треков в формате mp3. Таковы данные исследования компании «Нейтротренд».

Кроме того, минувшей осенью R&D-центр «Октава ДМ», созданный на базе завода «Октава» (входит в государственную корпорацию «Ростех»), провел исследование качества звука на стриминговых платформах, доступных в России. По результатам исследования лучшим признано качество аудио в формате *.flac (из числа отобранных для исследования российских сервисов такое качество предоставляет Hi-Fi-стриминг «Звук»)».