CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент
|

В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi

«Звукбизнес», стриминговый музыкальный сервис для бизнеса, добавил возможность воспроизведения треков в качестве звука Hi-Fi. Теперь все пользователи сервиса – рестораны, салоны, отделения банков и другие общественные пространства – смогут сделать музыкальное оформление своего бизнеса более ярким и индивидуальным за счет высокого качества воспроизведения треков и глубины звучания.

Начиная с сегодняшнего дня всем клиентам сервиса «Звукбизнес» будет доступно более 10 тыс. треков в звучании Hi-Fi. В приложении появятся специальные волны с постером Hi-Fi, при нажатии на которые клиент перейдет в соответствующий режим воспроизведения.

При этом новая функция будет доступна в рамках обычной подписки на услуги сервиса без дополнительной платы. Стоимость подписки начинается от 1490 руб. и зависит от количества точек и типа бизнеса. Воспроизведение в режиме Hi-Fi будет поддерживаться как при подключении к Сети, так и без него. При этом никакого дополнительного оборудования клиентам ставить не нужно.

«С новыми потоками в Hi-Fi-качестве от «Звукбизнес» у нас получилось придать музыкальному оформлению наших пекарен премиальное звучание. Теперь некоторые клиенты даже отмечают, что возвращаются к нам, в том числе из-за качественной музыки. Сотрудники не устают от такого звучания, а атмосфера стала ещё привлекательнее. Это действительно хороший инструмент для того, чтобы выделиться среди конкурентов и удивить своих клиентов», – отметила Полина Крылова, ИТ-специалист сети пекарен «Люди любят».

«Звук» стал первым сервисом в России, который добавил треки в звучании Hi-Fi для B2C-аудитории. Теперь композиции в более высоком звучании доступны и для B2B-сегмента – клиентов «Звукбизнес». Сегодня воспроизведение MP3 в стриминговых сервисах, как правило, делится на два качества: стандартное (SQ или Standard quality) и высокое (HQ или High quality). Если отразить это в цифрах, то битрейт «стандартного» качества (SQ MP3) составляет от 128 Кбит/с до 192 Кбит/с, а «высокого» (HQ MP3) – 320 Кбит/с, и оно, как правило, недоступно без подписки на сервис. Значимо отличающееся от этого качество музыки, доступное на сегодня в РФ только в «Звуке» – это Hi-Fi с диапазоном битрейта в разы выше – до 1440 Кбит/с. Такое качество часто называют lossless, дословный перевод «без потерь», что означает отсутствие «цифрового сжатия». К такой музыке не применяются алгоритмы дополнительной обработки для сокращения объемов файла, и она проигрывается в том же качестве и со всеми деталями звучания, что и на оригинальной записи, созданной на студии и выпущенной на компакт-диске», – отметил Артур Смирнов, технический директор компании «Звукбизнес».

Помимо этого, пользователям «Звука» будут также доступны треки в Hi-Fi-звучании из плейлистов сервиса «Звук бизнес».

В 2022 г. стало известно, что пользователи получают больше удовольствия и меньше устают от прослушивания музыки в Hi-Fi-качестве на базе кодека FLAC, чем от треков в формате mp3. Таковы данные исследования компании «Нейтротренд».

Кроме того, минувшей осенью R&D-центр «Октава ДМ», созданный на базе завода «Октава» (входит в государственную корпорацию «Ростех»), провел исследование качества звука на стриминговых платформах, доступных в России. По результатам исследования лучшим признано качество аудио в формате *.flac (из числа отобранных для исследования российских сервисов такое качество предоставляет Hi-Fi-стриминг «Звук»)».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС нашла новый способ заработка на абонентах. Вводится побор за пополнение баланса. Как избежать лишних трат

Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще