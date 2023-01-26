МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera»

МТС и специализированный застройщик «Стадион «Спартак» договорились о стратегическом партнерстве в проекте «Клубный город на реке Primavera» на полуострове Покровское-Стрешнево в Москве. Результатом сотрудничества станет цифровая инфраструктура по управлению жилым комплексом, включающая систему бесконтактного доступа на закрытые территории и другие умные решения, повышающие уровень комфорта и безопасности жильцов.

МТС окажет застройщику услуги консалтинга в разработке технологического проекта и внедрении ИТ-платформы управления многоквартирными домами, а также обеспечит территорию комплекса высокоскоростной мобильной связью, Wi-Fi-сетью и линиями связи по волоконно-оптической технологии GPON.

«Клубный город на реке Primavera» создается в концепции «умный мини-город», которая предполагает внедрение комплексной цифровой платформы для автоматизации работы инженерных подсистем и взаимодействия жильцов с управляющей компанией. Площадь жилой застройки мини-города составляет 280 тыс. квадратных метров; общая площадь комплекса — 160 Га на полуострове Покровское-Стрешнево, что сопоставимо с размерами среднего города в Подмосковье.

В проекте предусмотрены бесконтактный доступ на придомовые территории, в подземный паркинг и подъезды. Доступ автомобилей будет осуществляться при помощи системы умного видеонаблюдения, пеших посетителей – при помощи BLE-меток, которые также будут работать в умных лифтах с автоматическим вызовом и подъемом на нужный этаж. Жители комплекса смогут через мобильное приложение сообщать об инцидентах в управляющую компанию, предоставлять доступ гостям и управлять домофоном, просматривать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Сбор показаний счетчиков воды и электричества будет происходить автоматически. В квартирах будет обеспечен доступен к интернету со скоростью до 1 Гбит/с, чтобы жильцы без ограничений могли пользоваться любыми цифровыми сервисами.

«В последние годы понятие «умный дом» претерпело изменения — сейчас речь идет, скорее, о создании в жилом комплексе полноценной цифровой среды, понятной и удобной для резидентов. Технологии непрерывно развиваются и, внедряя систему умный дом в «Клубном городе на реке Primavera» вместе с МТС, мы думаем о будущем и стремимся учесть все актуальные тенденции. Бесключевой доступ, Wi-Fi на всей территории, лифты, оснащенные интеллектуальной системой, доступ к умному дому через мобильное приложение — все это сделает «Клубный город» безопасным и комфортным и сэкономит время резидентов», — сказала Юлия Дальнова, директор по коммерческой недвижимости застройщика «Стадион «Спартак».

«Тренд на внедрение технологий умных многоквартирных домов на рынке девелопмента Москвы становится все более заметным. Комплексные решения позволяют застройщикам создавать индивидуальные проекты и повышать класс жилья, резидентам проживать в более комфортных условиях, а управляющим компаниям качественнее обслуживать такие дома, — отметил коммерческий директор по работе с бизнес-рынком московского региона МТС Максим Кононенко. — МТС обладает всеми необходимыми ресурсами для оснащения строящихся жилых комплексов технологиями умного здания и готова к дальнейшему сотрудничеству с девелоперами Москвы».