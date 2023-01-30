«Мегафон» модернизировал сеть в 26 городах Подмосковья

«Мегафон» улучшил качество связи для 3,5 млн жителей Московской области. Программа модернизации сети затронула Балашиху, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Истру, Коломну и ещё 20 городов региона.

«Мегафон» в программе модернизации сети ориентируется на развитие региона и строительство новых жилых комплексов, количество которых активно растёт. По данным Росстата, в 2022 г. Московская область заняла первую строчку в России по объёмам ввода жилья.

С помощью инструментов Big Data (большие данные) «Мегафон» проанализировал потребление мобильного трафика в развивающихся городских локациях. Расчёты позволили с высокой точностью спрогнозировать территории, на которых в ближайшее время потребуется дополнительная ёмкость сети.

В ходе реализации программы в 26 городах были построены дополнительные базовые станции – их количество увеличилось на 10%. Кроме того, на действующих базовых станциях было установлено современное оборудование с высокой пропускной способностью. В результате ёмкость сети выросла на треть. Этого будет достаточно, чтобы обеспечивать абонентов качественной связью при высокой нагрузке на сеть, которая увеличивается из-за роста потребления видеоконтента, онлайн-игр и других сервисов. Также после строительства и модернизации сети расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Мегафон» уделяет внимание не только новым жилым комплексам, но и уже сформировавшимся районам. На их территории ёмкость сети была увеличена за счёт эффективного управления частотным спектром. Специалисты компании частично перевели диапазон 1800 МГц, использующийся в сети 2G, в стандарт LTE. Это позволило оставить качество голосовой связи для абонентов на прежнем уровне и ускорить мобильный интернет до 30%.

В 2023 г. компания продолжит развивать сеть на территории Московской области. Планируется улучшить качество связи в более чем 100 крупных населённых пунктах региона.