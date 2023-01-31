CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» ускорил интернет на пути «Сапсана»

«Мегафон» расширил емкость сети и на 50% ускорил интернет на участке следования высокоскоростных электропоездов в Тверской области по маршруту «Москва-Санкт-Петербург». Оператор модернизировал оборудование для 5 млн пассажиров, ежегодно проезжающих по этой части Октябрьской железной дороги.

В начале года «Мегафон» провел работы на сети и запустил дополнительный слой LTE. Изменения коснулись таких населенных пунктов как Спирово, Редкино, Новозавидовский. Города Бологое, Лихославль и Вышний Волочек также вошли в зону улучшений скорости мобильного интернета.

Инженеры компании обновили оборудование в диапазоне 1800 МГц. Особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие.

«Высокое качество связи в дороге необходимо не только для работы, но и для комфортного времяпровождения в пути. Пассажиры могут воспользоваться развлекательными сервисами и мессенджерами для общения. По итогам работ на нашей сети на 200-километровом участке от Бологого до Новозавидовского скорость доступа в интернет достигает 20-30 Мбит/с. Для обеспечения уверенного сигнала на всем пути следования работает около 10 базовых станций», – сказал директор «Мегафона» в Тверской области Станислав Лосев.

В 2022 г. чаще других на «Сапсане» ездили москвичи и петербуржцы. Также этим маршрутом пользовались путешественники из Твери, Великого Новгорода, Самары, Нижнего Новгорода и Мурманска.

Самый «разговорчивый» отрезок трассы, зафиксированный в Тверской области, это Вышний Волочек – на нем абоненты «Мегафона» проговаривают порядка 700 тыс. минут в месяц. Однако путешественники чаще используют интернет-трафик, чем голос. По пути они прокачивают более 76 ТБ мобильного интернета в месяц. Это значит, что каждый из 7,5 тыс. пассажиров, проезжающих ежедневно по маршруту «Сапсана», смог бы посмотреть блокбастер «Скорость» в разрешении Full HD.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу

«Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки

Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще