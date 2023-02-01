Konica Minolta и Conteq будут реализовывать проекты по технологическому видеонаблюдению

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и международная консалтинговая компания, поставщик ИТ-решений и сервисов Conteq заключили партнерское соглашение. Компании будут совместно реализовывать проекты по технологическому видеонаблюдению.

Conteq оказывает услуги по комплексной автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, обучению и ИТ-консалтингу для крупного и среднего бизнеса из различных отраслей. Компания также предлагает заказчикам решения по видеоаналитике в части контроля маркировки, качества продукции, безопасности, экологии и анализа поведения людей. Такие системы востребованы в машиностроении, производстве, энергетике и банковской сфере.

Konica Minolta Business Solutions Russia владеет серьезной экспертностью в сфере интеллектуальных видеорешений и широким портфелем продуктов, обеспечивающих автоматизацию и непрерывность бизнес-процессов.

Объединив опыт и компетенции, компании планируют работать над реализацией комплексных ИТ-проектов, связанных с применением решений на базе искусственного интеллекта. Conteq будет заниматься их ведением для среднего и крупного бизнеса, а оборудование и экспертиза от Konica Minolta позволит обеспечить качество и гибкость предоставляемых услуг.

«Мы заинтересованы в партнерстве с опытным разработчиком программных решений в области искусственного интеллекта, каким и является Conteq. Компания – эксперт в области аналитики и разработке продуктов для нестандартных задач клиентов. Совместные проекты позволят предлагать бизнесу конкурентоспособные и эффективные решения, созданные командой профессионалов. Уверены, что сотрудничество будет успешным и долговременным», - прокомментировал Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Команда Konica Minolta обладает богатым опытом работы с решениями, предлагаемыми для видеонаблюдения и видеоаналитики. Наше партнерство поможет нам расширить проектную деятельность в направлении компьютерного зрения и искусственного интеллекта, разрабатывать и внедрять инновационные решения, основанные на передовых технологиях. Вместе мы сможем предложить клиентам надежные отечественные продукты и качественный сервис», - сказал Алексей Семидетнов, генеральный директор ООО «Контек».