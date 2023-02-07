Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн

Теперь размер комиссии за пополнение лицевого счета в приложении «Парковки России» составляет всего 4,95%, а ранее было 5,6% + 10 рублей (дополнительный сбор за транзакцию).

Например, до снижения ставки клиенты билайн в Москве при пополнении баланса парковочного счета с баланса мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку.

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