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«Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit

«Лента» завершила пилотное внедрение платформы ИТ-мониторинга GMonit. Об этом CNews сообщил представитель компании GMonit.

Ритейлер расширяет возможности своих покупателей посредством различных сервисов онлайн-заказов: сайта, мобильного приложения и пр., регулярно выпуская обновленные версии с расширенной функциональностью. Помимо удобства использования сервисов, приоритетным направлением для разработчиков является стабильная производительность приложений.

«Нам было необходимо решить три ключевые задачи: узнавать о проблемах в работе сервисов раньше, чем об этом сообщают пользователи, сократить время расследования инцидентов для группы поддержки и снизить влияние технических сбоев на важнейшие бизнес-показатели, таких как выручка, лояльность клиентов, CRR, сокращение расходов на эксплуатацию информационных систем», – сказал Максим Оганесян, сервис-менеджер «Ленты» по цифровым продуктам.

«Опытным путем мы убедились в эффективности GMonit. Платформа позволяет проводить глубокую аналитику по взаимодействию сервисов – удобно находить трейсы ошибок, артефакты, также есть привязка трейса к конкретному URL, которую можно использовать в разборе. Помимо этого, иногда есть подозрение, что работа с базой не оптимальна и требуется дополнительная информация, которую можно найти здесь», – сказал Григорий Ершов, старший системный аналитик «Ленты».

По итогам пилотного внедрения платформа GMonit получила ряд положительных оценок от подразделений эксплуатации и технической поддержки, бизнес- и системной аналитики.

Интеграция GMonit позволила «Ленте» настроить гибкие индивидуальные оповещения, тем самым снизить уровень «шума» и упростить работу службы эксплуатации. Существенно сократилось время разбора инцидентов за счет доступа к глубокой аналитике всего в 2-3 клика. Кроме того, новый ИТ-продукт позволил получить детальное понимание производительности приложений на уровне конкретных транзакций и запросов в системе, а также взаимодействия с внешними сервисами.

Следующий этап проекта – масштабирование платформы.

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