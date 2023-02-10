CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в Новоалтайске

МТС сообщила о модернизации сети LTE в Новоалтайске. После обновления оборудования скорость мобильного интернета в городе выросла на 40%.

Улучшенная сеть 4G покрывает все общественные и жилые здания в центре Новоалтайска: железнодорожный вокзал, отделение городской больницы, школы и супермаркетах. Заметное ускорение загрузки видео в высоком разрешении, обновлений ПО и другого «тяжелого» контента почувствовали также жители микрорайона Велижановка. Даже в периоды пиковых нагрузок на сеть горожане могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и стримить в соцсетях.

«За последний год интернет-трафик в городах Алтайского края показал двукратный рост. Поэтому мы решили обновить сеть в Новоалтайске, чтобы жители города могли удаленно учиться и работать, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку в сервисах нашей экосистемы. Кроме того, планомерное расширение сети МТС позволяет внедрять цифровые технологии на предприятиях: в крае у нас уже запущена сеть NB-IoT, рассчитанная на десятки тысяч промышленных датчиков, терминалов, счетчиков и других умных устройств с SIM-картами», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС улучшила связь вдоль железнодорожной линии Барнаул–Заринск, а также в туристической зоне Алтайского края – в Яровом, Сростках и на Бирюзовой Катуни.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной
Показать еще