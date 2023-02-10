МТС ускорила мобильный интернет в Новоалтайске

МТС сообщила о модернизации сети LTE в Новоалтайске. После обновления оборудования скорость мобильного интернета в городе выросла на 40%.

Улучшенная сеть 4G покрывает все общественные и жилые здания в центре Новоалтайска: железнодорожный вокзал, отделение городской больницы, школы и супермаркетах. Заметное ускорение загрузки видео в высоком разрешении, обновлений ПО и другого «тяжелого» контента почувствовали также жители микрорайона Велижановка. Даже в периоды пиковых нагрузок на сеть горожане могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и стримить в соцсетях.

«За последний год интернет-трафик в городах Алтайского края показал двукратный рост. Поэтому мы решили обновить сеть в Новоалтайске, чтобы жители города могли удаленно учиться и работать, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку в сервисах нашей экосистемы. Кроме того, планомерное расширение сети МТС позволяет внедрять цифровые технологии на предприятиях: в крае у нас уже запущена сеть NB-IoT, рассчитанная на десятки тысяч промышленных датчиков, терминалов, счетчиков и других умных устройств с SIM-картами», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС улучшила связь вдоль железнодорожной линии Барнаул–Заринск, а также в туристической зоне Алтайского края – в Яровом, Сростках и на Бирюзовой Катуни.