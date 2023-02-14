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МТС запустила сеть LTE на территории комплекса «Кузбасс-арена»

МТС запустила сеть LTE на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове. Теперь во всех его помещениях спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами.

Стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных (100 Мбит/сек и более) позволяют делиться радостными моментами соревнований и других зрелищных мероприятий прямо с трибун. Болельщики могут вести трансляции в соцсетях во время волейбольного матча, турнира по борьбе или плаванию, загружать видео и фото с концерта в высоком качестве. Любители же тренажерного зала и массовых видов спорта могут заниматься под любимую музыку из мобильного приложения и оставаться на связи во время тренировки.

«Скорость передачи данных будет оставаться высокой даже в часы пиковой нагрузки на сеть во время волейбольных матчей или концертов. Мы рады, что приняли участие в «оцифровке» спортивного объекта такого уровня. В дальнейшем высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения облачных сервисов, интернета вещей, использования возможностей Big Data и других ИТ-решений для развития спортивно-развлекательного комплекса», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Кузбасс-арена» ввели в эксплуатацию осенью 2022 г. Значительная часть его инфраструктуры уже работает для спортсменов и посетителей. В частности, здесь при полном зале проходят домашние игры волейбольного клуба «Кузбасс». Оригинальная планировка сооружения позволяет параллельно проводить турниры по различным видам спорта под одной крышей.

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